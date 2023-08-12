«Ренн» в ближайшее время подпишет бывшего игрока «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Ромы» Неманья Матич сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Как утверждает источник, «Ренн» приобретёт 35-летнего полузащитника у римской команды за три миллиона евро.
Напомним, Матич присоединился к «Роме» в июле прошлого года в качестве свободного агента. В составе «волков» он принял участие в 50 матчах, отличился двумя забитыми мячами и отдал три ассиста. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бенфику».
источник: «Советский спорт»