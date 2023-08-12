Губерниев высказался о резких словах Артёма Дзюбы в адрес журналиста 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё мнение по поводу того, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба нагрубил корреспонденту после матча московской команды с «Крыльями Советов» (1:1) в рамках 4-го тура РПЛ.

34-летний футболист резко отреагировал на слова журналиста о высказывании Игоря Шалимова, связанные с его неудачным стартом в чемпионате России и бомбардирскими качествами.

«Может быть, Артём Дзюба имел в виду свое место, куда он засунет телефон. Публично надо уметь держать удар, ведь Дзюба — парень неплохой, но видно, что его что-то гнетёт. Артём пытается стать шоуменом: что-то получается, что-то — нет. Есть ощущение, что он не в своей тарелке, с чем это связано — сложно сказать», – приводит слова журналиста Sport24.ru.

В текущем сезоне в составе «Локомотива» Дзюба принял участие в четырёх матчах и забил один гол. В настоящее время он восстанавливается от травмы.