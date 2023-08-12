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Роман Зобнин в ближайшее время может покинуть «Спартак» 

Хавбек выступает за московский клуб с 2016 года.
12 августа 2023 20:35
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Спартака» готово продать полузащитника команды Романа Зобнина в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, красно-белые предложили 29-летнего футболиста ряду клубов, однако в данный момент не получили трансферных предложений.

Добавим, Зобнин присоединился к «Спартаку» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне за столичную команду он сыграл шесть матчей и забил один гол. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро. На его счету 41 игра и шесть результативных передач в составе национальной команды России.

источник: «РБ-Спорт»
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