Роман Зобнин в ближайшее время может покинуть «Спартак» 

Руководство «Спартака» готово продать полузащитника команды Романа Зобнина в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Как утверждает источник, красно-белые предложили 29-летнего футболиста ряду клубов, однако в данный момент не получили трансферных предложений.
Добавим, Зобнин присоединился к «Спартаку» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне за столичную команду он сыграл шесть матчей и забил один гол. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро. На его счету 41 игра и шесть результативных передач в составе национальной команды России.
источник: «РБ-Спорт»