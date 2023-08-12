В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Зобнин выставлен на трансфер

«Спартак» отреагировал на информацию о возможном уходе из команды полузащитника Романа Зобнина.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые хотят продать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«Зобнин — один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», — приводит Sport24 слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Transfermarkt оценивает стоимость Зобнина в шесть миллионов евро.