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Мбаппе обратился к Усману Дембеле после его перехода в «ПСЖ» 

Игрок перешёл из «Барселоны» в парижскую команду сегодня, 12 августа. 
12 августа 2023 21:11
автор: Глеб Шевяков

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на то, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сегодня, 12 августа, стал его одноклубником.

«Добро пожаловать домой, брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается», — написал 24-летний футболист в своих соцсетях.

Добавим, «ПСЖ» объявил о трансфере Дембеле из «Барселоны» в субботу, 12 августа. 26-летний француз заключил контракт с красно-синими на пять лет. В прошлом сезоне в составе сине-гранатовых он принял участие в 35 матчах, отличился восьмью забитыми мячами и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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