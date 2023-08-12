Мбаппе обратился к Усману Дембеле после его перехода в «ПСЖ» 

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на то, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сегодня, 12 августа, стал его одноклубником.

«Добро пожаловать домой, брат. Очень рад видеть тебя здесь. Приключение начинается», — написал 24-летний футболист в своих соцсетях.

Добавим, «ПСЖ» объявил о трансфере Дембеле из «Барселоны» в субботу, 12 августа. 26-летний француз заключил контракт с красно-синими на пять лет. В прошлом сезоне в составе сине-гранатовых он принял участие в 35 матчах, отличился восьмью забитыми мячами и отдал девять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.