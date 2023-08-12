Милинкович-Савич признан лучшим игроком Арабской лиги чемпионов, Роналду получил «Золотую бутсу»

На стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» в саудовском городе Эт-Таиф завершилась церемония награждения по итогам финала Арабской лиги чемпионов.
Напомним, что в финальном матче «Аль-Наср» обыграл в дополнительное время «Аль-Хиляль». Матч завершился со счетом 2:1.
Лучшим игроком турнира был признан сербский полузащитник клуба «Аль-Хиляль» Сергей Милинкович-Савич.
«Золотую бутсу» получил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он оформил дубль в финальном матче. Всего на счету португальца шесть голов на турнире.
источник: «Советский спорт»