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Милинкович-Савич признан лучшим игроком Арабской лиги чемпионов, Роналду получил «Золотую бутсу»

Португалец выиграл первый трофей в составе клуба из Саудовской Аравии.
12 августа 2023 21:20
автор: Александр Поволоцкий

На стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» в саудовском городе Эт-Таиф завершилась церемония награждения по итогам финала Арабской лиги чемпионов.

Напомним, что в финальном матче «Аль-Наср» обыграл в дополнительное время «Аль-Хиляль». Матч завершился со счетом 2:1.

Лучшим игроком турнира был признан сербский полузащитник клуба «Аль-Хиляль» Сергей Милинкович-Савич.

«Золотую бутсу» получил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он оформил дубль в финальном матче. Всего на счету португальца шесть голов на турнире.

источник: «Советский спорт»
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