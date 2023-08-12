Нападающий «Спартака» Николсон попал в сферу интересов английского клуба 

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Левинтал.
Как утверждает источник, 26-летнего футболиста красно-белых желает подписать «Уотфорд», который в сезоне-2023/2024 выступает в Чемпионшипе.
Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.
источник: The Athletic