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Нападающий «Спартака» Николсон попал в сферу интересов английского клуба 

Ямайский игрок выступает за московскую команду с января прошлого года. 
12 августа 2023 21:25
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Левинтал.

Как утверждает источник, 26-летнего футболиста красно-белых желает подписать «Уотфорд», который в сезоне-2023/2024 выступает в Чемпионшипе.

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

источник: The Athletic
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