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«Интер» планирует подписать контракт с Арнаутовичем

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.
13 августа 2023 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает La Gazetta dello Sport, 34-летний футболист является приоритетным вариантом «Интера» для усиления атаки.

Отмечается, что «Болонья» хочет выручить с продажи Арнаутовтича не менее 15 млн евро. «Интер» готов заплатить за австрийца лишь 8 млн, а также включить в сделку хавбека Стефано Сенси. Контракт Арнаутовича с »Болоньей» действует до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Марко провел 21 матч, в которых отметился десятью голами.

источник: La Gazzetta dello Sport
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