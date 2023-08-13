«Интер» планирует подписать контракт с Арнаутовичем

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает La Gazetta dello Sport, 34-летний футболист является приоритетным вариантом «Интера» для усиления атаки.

Отмечается, что «Болонья» хочет выручить с продажи Арнаутовтича не менее 15 млн евро. «Интер» готов заплатить за австрийца лишь 8 млн, а также включить в сделку хавбека Стефано Сенси. Контракт Арнаутовича с »Болоньей» действует до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Марко провел 21 матч, в которых отметился десятью голами.