Агент Важич сообщил, что «Спартак» попросил его найти новые клубы для трёх игроков команды 

Футбольный агент Александар Важич заявил, что «Спартак» обратился к нему с просьбой продать трёх футболистов московской команды.

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина. Клуб хочет продать Романа. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Добавим, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Николсон присоединился к столичной команде в январе 2022 года, а Кейта Бальде играет в составе московского клуба с августа прошлого года.