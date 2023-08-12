Гол Тонали помог «Ньюкаслу» разгромить «Астон Виллу» на старте сезона АПЛ 

Футболисты «Ньюкасла» дома одержали разгромную победу над «Астон Виллой» в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе «сорок» дубль оформил Александер Исак (16-я, 58-я минуты), по голу забили Сандро Тонали (6), Каллум Уилсон (77) и Харви Барнс (90+1). Автором единственного мяча гостей стал Мусса Диаби (11).

Добавим, 19 августа «Ньюкасл» отправится в гости к «Манчестер Сити». «Астон Вилла», 20 августа, примет на своём поле «Эвертон».

АПЛ

1-й тур

«Ньюкасл» – «Астон Вилла» – 5:1 (2:1)

Голы: Тонали, 6. Исак, 16, 58. Уилсон, 77. Барнс, 90+1 – Диаби, 11.