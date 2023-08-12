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«Ростов» разгромил «Рубин» в 4-м туре РПЛ

Команда Валерия Карпина одержала уверенную победу.
«Ростов» разгромил «Рубин» в 4-м туре РПЛ
12 августа 2023 22:02
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

В 4-м туре РПЛ «Ростов» на своём поле нанёс крупное поражение казанскому «Рубину».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.

Таким образом, ростовчане набрали семь очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Казанцы с двумя очками расположились на 13-й строчке.

В следующем туре команда Валерия Карпина 19 августа на выезде сыграет с «Сочи», а «Рубин» днём ранее дома примет самарские «Крылья Советов».

РПЛ
4-й тур
«Ростов» - «Рубин» (Казань) - 3:0 (0:0)
Голы: Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.

источник: «Советский спорт»
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