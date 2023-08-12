«Ростов» разгромил «Рубин» в 4-м туре РПЛ

В 4-м туре РПЛ «Ростов» на своём поле нанёс крупное поражение казанскому «Рубину».
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.
Таким образом, ростовчане набрали семь очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Казанцы с двумя очками расположились на 13-й строчке.
В следующем туре команда Валерия Карпина 19 августа на выезде сыграет с «Сочи», а «Рубин» днём ранее дома примет самарские «Крылья Советов».
РПЛ
4-й тур
«Ростов» - «Рубин» (Казань) - 3:0 (0:0)
Голы: Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.
источник: «Советский спорт»