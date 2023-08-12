«Ростов» разгромил «Рубин» в 4-м туре РПЛ

В 4-м туре РПЛ «Ростов» на своём поле нанёс крупное поражение казанскому «Рубину».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Комличенко, Андрей Лангович и Егор Голенков.

Таким образом, ростовчане набрали семь очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. Казанцы с двумя очками расположились на 13-й строчке.

В следующем туре команда Валерия Карпина 19 августа на выезде сыграет с «Сочи», а «Рубин» днём ранее дома примет самарские «Крылья Советов».

РПЛ

4-й тур

«Ростов» - «Рубин» (Казань) - 3:0 (0:0)

Голы: Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.