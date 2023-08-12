Тухель сообщил, что дебют Гарри Кейна за «Баварию» состоится сегодня

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал обещание, что нападающий Гарри Кейн дебютирует сегодня, 12 августа, в матче за Суперкубок Германии с «Лейпцигом».

«Мы дадим ему несколько минут. Надеюсь, он забьёт», — заявил немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

В настоящее время проходит первый тайм встречи немецких команд. Англичанин находится на скамейке запасных баварцев. Счёт в матче к этому моменту 1:0 в пользу «красных быков».

Добавим, «Бавария» объявила о трансфере Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в субботу, 12 августа.