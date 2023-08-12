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Тухель сообщил, что дебют Гарри Кейна за «Баварию» состоится сегодня

В эти минуты проходит матч мюнхенской команды с «Лейпцигом» в рамках Суперкубка Германии. 
12 августа 2023 22:10
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал обещание, что нападающий Гарри Кейн дебютирует сегодня, 12 августа, в матче за Суперкубок Германии с «Лейпцигом».

«Мы дадим ему несколько минут. Надеюсь, он забьёт», — заявил немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

В настоящее время проходит первый тайм встречи немецких команд. Англичанин находится на скамейке запасных баварцев. Счёт в матче к этому моменту 1:0 в пользу «красных быков».

Добавим, «Бавария» объявила о трансфере Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в субботу, 12 августа.

источник: «Советский спорт»
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