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Российский полузащитник Кузяев включён в заявку «Гавра» на первый матч сезона в Лиге 1 

30-летний футболист присоединился к французской команде в прошедшее межсезонье. 
12 августа 2023 22:35
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Гавра» Далер Кузяев оказался в заявке команды на матч 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Отметим, тёмно-синие проведут гостевую встречу в рамках национального первенства в воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Добавим, Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в прошлом месяце после того, как истёк его контракт с «Зенитом». Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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