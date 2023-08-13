«Роман — наш лидер». Гендиректор «Спартака» опроверг уход Зобнина из клуба

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался относительно возможного ухода из клуба полузащитника Романа Зобнина.

В СМИ появилась информация, что красно-белые выставили 29-летнего хавбека на трансфер.

«Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Контракт Зобнина с клубом действует до лета 2024 года.