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«Роман — наш лидер». Гендиректор «Спартака» опроверг уход Зобнина из клуба

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.
13 августа 2023 22:56
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался относительно возможного ухода из клуба полузащитника Романа Зобнина.

В СМИ появилась информация, что красно-белые выставили 29-летнего хавбека на трансфер.

«Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Контракт Зобнина с клубом действует до лета 2024 года.

источник: Чемпионат.com
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