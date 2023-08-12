Карпин оценил разгромную победу «Ростова» над «Рубином» в 4-м туре РПЛ 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 4-го тура чемпионата России, в котором его команда на своём поле обыграла «Рубин» со счётом 3:0.

«После нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, «Рубин» тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку. После поражения 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В настоящее время «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырёх матчей. «Рубин» находится на 13-й позиции с двумя очками.

19 августа подопечные Карпина отправятся в гости к «Сочи». Казанский клуб днём ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».