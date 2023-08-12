«Фулхэм» подписал бывшего футболиста «Барселоны»

«Фулхэм» объявил о трансфере бывшего форварда «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Отметим, по окончании сезона-2022/2023 у 27-летнего нападающего истёк контракт с «волками».

Как утверждает источник, испанец заключил с новым клубом двухлетний контракт.

В прошлом сезоне в составе «Вулверхэмптона» Траоре принял участие в 40 матчах, отметился тремя забитыми мячами и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет десять миллионов евро.