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Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче Суперкубка Германии

Англичанин вышел на поле в майке мюнхенцев в день объявления трансфера.
Гарри Кейн дебютировал за «Баварию» в матче Суперкубка Германии
12 августа 2023 23:21
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Состоялся дебют английского нападающего Гарри Кейна в составе «Баварии».

Отметим, что 30-летний футболист вышел на поле на 64-й минуте матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига». В эти минуты счёт встречи 3:0 в пользу «красных быков».

Напомним, «Бавария» объявила о переходе Кейна из «Тоттенхэма» в сегодня, в субботу, 12 августа. Форвард заключил соглашение с красными на четыре года. Будучи игроком «шпор» он провёл 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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