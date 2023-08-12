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Каррагер высказался о предстоящем очном матче «Челси» и «Ливерпуля» в АПЛ 

Игра английских клубов состоится в воскресенье, 13 августа. 
12 августа 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением по поводу предстоящего матча 1-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет на своём поле мерсисайдцев.

«Будет сюрпризом, если в воскресенье будет забито меньше четырёх голов. Мой прогноз — результативная ничья. Оба вратаря будут максимально загружены, а битва за пределами поля добавит напряжённости игре», – приводит слова Каррагера Football.London.

Добавим, очная встреча между «Челси» и «Ливерпулем» в рамках 1-го тура АПЛ пройдёт завтра, 13 августа, на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 подопечные Юргена Клоппа завершили на пятом месте в турнирной таблице национального первенства, «Челси» расположился на 12-й строчке.

источник: Football.London
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