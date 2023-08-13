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ПСЖ и Мбаппе ищут возможность продления контракта

Клуб предложил форварду еще несколько вариантов продолжения сотрудничества.
13 августа 2023 08:38
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермена» и нападающий Килиан Мбаппе ищут условия для продления контракта, сообщает испанский ресурс AS.

По данным источника, клуб сделал 24-летнему французу еще несколько предложений по продолжению сотрудничества. Несмотря на это, в клубе также не исключают возможность трансфера футболиста этим летом.

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. августе команда убрала постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъяла футболки с именем Мбаппе из клубного магазина.

Мбаппе не попал в заявки действующих чемпионов Франции на предсезонный сбор в Японии, а также на матч первого тура с «Лорьяном», который завершился вничью 0:0.

Сам Мбаппе, выступающий в «ПСЖ» с 2017 года, заявлял, что хотел бы остаться в команде до конца срока контракта.

источник: AS
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