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У защитника «Реала» Милитао подозрение на серьезную травму

Он стал вторым игроком мадридцев за неделю, получивший такое повреждение.
13 августа 2023 08:49
автор: Александр Евграфов

У защитника «Реала» Эдера Милитао подозрение на повреждение крестообразной связки колена, сообщает Marca со ссылкой на источники в клубе.

25-летний бразилец был заменен на 50-й минуте матча первого тура Ла лиги против «Атлетика», в котором «Реал» победил 2:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что травма Милитао «выглядит не очень хорошо».

Ранее «Реал» лишился на долгий срок своего основного голкипера Тибо Куртуа, который порвал переднюю крестообразную связку левого колена.

источник: Marca
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