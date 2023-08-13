Неймар получил от клуба Саудовской Аравии предложение с солидной суммой

«Аль-Хиляль» сделал серьезное предложение нападающему «ПСЖ» Неймару. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, предложенная бразильцу сумму описывают как «огромную». Отмечается, что Неймара привлек этот вариант. Сейчас стороны ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласился продать игрока в «Барселону». Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами.