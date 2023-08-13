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Роналду не признали лучшим игроком матча, португалец устроил скандал

Нападающий высказал свое недовольство организаторам турнира.
13 августа 2023 08:59
автор: Александр Евграфов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассердился из-за того, что не был признан лучшим игроком матча против «Аль-Хиляля» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Наср» завоевал почетный трофей, благодаря дублю Роналду, однако сам португалец получил только «Золотую бутсу» за звание лучшего бомбардира турнира.

Лучшим игроком финала стал полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич. Во время награждения Роналду обратился к организаторам турнира, продемонстрировав жестами, что он забил два мяча в финале.

источник: «Советский спорт»
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