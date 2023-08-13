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Фердинанд заявил, что в молодости никогда бы не переехал в Саудовскую Аравию

Он отметил, что для него были важнее европейские титулы.
13 августа 2023 09:15
автор: Степан Шереметьев

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о возможном переходе в Саудовскую Аравию.

«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но этого еще не сделал, думаю, я бы смог сказать нет. Я искренне верю, что ответил отказом, потому что мечтал о победах в АПЛ и Европе», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что в 2002 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Фердинанда у «Лидса» за 45 миллионов евро. Всего за манкунианцев он сыграл 455 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В составе «красных дьяволов» он выиграл Лигу чемпионов и стал шестикратным чемпионом Англии.

источник: The Daily Mail
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