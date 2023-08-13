Григорян назвал грубость в отношении журналистки «максимально толерантным ответом»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян прокомментировал грубый ответ журналистке издания «Спорт день за днём», о котором стало известно после матча третьего тура Первой лиги.

«В предыгровой день (матч с «Волгарём») звонит девочка и задаёт вопрос: «Александр Витальевич, когда вас уволят?» Считаю, что я проявил максимальную толерантность в ответе. Знаю много журналистов, классных журналистов. Но есть и такие, кто хочет сделать на моём имени дешёвый хейт. Это повод, чтобы эту девочку поддерживать? Почему никто не обсуждает сам замысел такого звонка? Вы ведь не позвоните и такого не спросите. Хотя владеете информацией больше», — цитирует Григоряна Metaratings.

Григорян был назначен тренером «Кубани» в мае 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше Первой лиги у команды четыре очка в пяти матчах, она занимает 16-е место в турнирной таблице.