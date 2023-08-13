Неймар может стать одноклубником бывшего игрока «Зенита» Малкома

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль» достигли соглашения о переходе нападающего Неймара, сообщает RMC Sport.

По данным источника, стороны согласовывают сумму трансфера, поскольку и сам бразилец согласился на переход.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» не рассчитывают на Неймара, а футболист согласовал контракт с испанской «Барселоной».

Если переход состоится, то Неймар станет одноклубником бывшего игрока «Зенита» Малкома, который перешёл в «Аль-Хиляль» этим летом.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году, сумма трансфера была рекордна и составила 222 млн евро. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Неймар в составе парижан стал пятикратным чемпионом Франции, трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.