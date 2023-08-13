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Полузащитник «Оренбурга» Муро выбыл на полгода из-за травмы

Футболисту предстоит операция.
13 августа 2023 11:42
автор: Александр Евграфов

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Томас Муро получил повреждение крестообразной связки колена, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

«Томас порвал кресты, ему предстоит операция. На восстановление уйдёт где‑то полгода», — отметил Андреев.

Муро перешёл в «Оренбург» из аргентинской «Химнасии» этим летом за 1 млн евро. В нынешнем сезоне Томас принял участие в двух матчах Кубка России, в которых отметился результативной передачей.

После четырёх туров «Оренбург» набрал одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда проиграла «Спартаку» (2:3), «Уралу» (0:2) и «Краснодару» (0:2), а также сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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