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«Акрон» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги

Лидер первенства потерял очки в Хабаровске.
13 августа 2023 12:00
автор: Александр Евграфов

Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «СКА-Хабаровск» в матче 5-го тура Первой лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Кирилл Никитин на 16-й минуте игры.

«Акрон» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Первой лиги, но с 12 очками сохранил лидерство в турнире. «СКА-Хабаровск», набрав 10 очков, поднялся на второе место.

В 6-м туре 20 августа «СКА-Хабаровск» примет «Черноморец», а «Акрон» сыграет в гостях с «Ленинградцем».

источник: «Советский спорт»
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