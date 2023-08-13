«Акрон» потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги

Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «СКА-Хабаровск» в матче 5-го тура Первой лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в матче забил Кирилл Никитин на 16-й минуте игры.
«Акрон» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Первой лиги, но с 12 очками сохранил лидерство в турнире. «СКА-Хабаровск», набрав 10 очков, поднялся на второе место.
В 6-м туре 20 августа «СКА-Хабаровск» примет «Черноморец», а «Акрон» сыграет в гостях с «Ленинградцем».
источник: «Советский спорт»