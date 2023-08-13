Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Романо привёл заявление действующих чемпионов Франции.

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» до конца своего контракта, рассчитанного до конца июня 2024 года. Однако француз также не будет продлевать опцию на 2025 год. Он может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Мбаппе пропустил стартовый матч чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0). В минувшем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.