Генсек Федерации футбола Камеруна заявил, что команда готова сыграть со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и он будет готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», — заявил Джунан в беседе с корреспондентом Sport24.

В феврале прошлого года сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации в мире.