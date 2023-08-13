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Генсек Федерации футбола Камеруна заявил, что команда готова сыграть со сборной России

Они потребуют определённую сумму.
13 августа 2023 13:07
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан прокомментировал возможность проведения товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и он будет готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», — заявил Джунан в беседе с корреспондентом Sport24.

В феврале прошлого года сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации в мире.

источник: Sport24.ru
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