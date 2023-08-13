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Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»

Матч состоится 13 августа.
13 августа 2023 13:16
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Сочи» в 4-м туре российской Премьер-лиги.

«Я думаю, что у армейцев получится сегодня обыграть «Сочи», потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы. Плюс игра будет домашняя, у ЦСКА будет преимущество в виде своих болельщиков», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч состоится 13 августа. Начало встречи намечено на 20:00 по московскому времени.

ЦСКА после трёх туров с шесть очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал три очка и находится на 11-м месте в таблице.

источник: Metaratings.ru
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