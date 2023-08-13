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Алексей Попов порассуждал о перспективах главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова

В первых шести матчах нового сезона клуб не одержал ни одной победы в РПЛ и Кубке России.
13 августа 2023 13:38
автор: Степан Шереметьев

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов порассуждал о перспективах главного тренера казанцев Рашида Рахимова.

В первых шести матчах нового сезона «Рубин» не одержал ни одной победы в РПЛ и Кубке России.

«Насколько долго продлится кредит доверия Рашиду Рахимову? Максимум два матча, если результаты будут такими же. По идее, уже сейчас можно было принимать какие-то решения. Видимо, они поговорили с руководством и пришли к каким-то целям. Непонятно, почему так происходит. Во вчерашней игре интенсивность была неплохая, но всё остаётся на прежнем уровне», приводит слова Попова Metaratings.ru.

Следующий матч «Рубин» проведёт дома против самарских «Крыльев Советов» 18 августа.

источник: «Метарейтинг»
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