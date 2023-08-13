Алексей Попов порассуждал о перспективах главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов порассуждал о перспективах главного тренера казанцев Рашида Рахимова.

В первых шести матчах нового сезона «Рубин» не одержал ни одной победы в РПЛ и Кубке России.

«Насколько долго продлится кредит доверия Рашиду Рахимову? Максимум два матча, если результаты будут такими же. По идее, уже сейчас можно было принимать какие-то решения. Видимо, они поговорили с руководством и пришли к каким-то целям. Непонятно, почему так происходит. Во вчерашней игре интенсивность была неплохая, но всё остаётся на прежнем уровне», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

Следующий матч «Рубин» проведёт дома против самарских «Крыльев Советов» 18 августа.