Вильсон Изидор рассказал, нравится ли ему жить в России

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мне всё очень нравится в России. Я люблю Москву, это прекрасный город. Здесь живут замечательные люди, и у нас очень сильная команда. Сейчас я игрок «Локомотива», и, если я в итоге останусь в команде, я нисколько не расстроюсь этому, потому что это хороший вариант для меня», - приводит слова Изидора ТАСС.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/2023 за столичный клуб он провёл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передач. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.