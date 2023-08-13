Главный тренер «Динамо» Личка подтвердил переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие полузащитника Арсена Захаряна в составе команды на матче 4-го тура Российской премьер-лиги с калининградской «Балтикой».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Матч с «Балтикой» начнётся в Москве в 15:00 по московскому времени.