Осимхен может подписать новый контракт с «Наполи»

Нападающий Виктор Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи». Об этом сообщает Il Mattino.

После длительного раунда переговоров Осимхен согласился подписать новый долгосрочный контракт с «Наполи» на сумму до 12 миллионов евро за сезон, включая различные бонусы.

Также будут включены две оговорки об отступных: одна для клубов за пределами Италии, а другая – для команд из Саудовской Аравии, которым в случае заинтересованности придется заплатить 150 млн евро. Контракт Осимхена будет рассчитан до июня 2027 года.