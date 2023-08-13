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Осимхен может подписать новый контракт с «Наполи»

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года.
13 августа 2023 15:02
автор: Степан Шереметьев

Нападающий Виктор Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи». Об этом сообщает Il Mattino.

После длительного раунда переговоров Осимхен согласился подписать новый долгосрочный контракт с «Наполи» на сумму до 12 миллионов евро за сезон, включая различные бонусы.

Также будут включены две оговорки об отступных: одна для клубов за пределами Италии, а другая – для команд из Саудовской Аравии, которым в случае заинтересованности придется заплатить 150 млн евро. Контракт Осимхена будет рассчитан до июня 2027 года.

источник: Il Mattino
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