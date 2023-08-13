Генеральный директор «Баварии» прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна.

«Процесс получился долгим, а переговоры — трудными. Дэниел Леви чётко знает, чего хочет. Я теперь должен ему обед в Лондоне. Мы гордимся, что Гарри выбрал «Баварию. Он сдержал своё слово. Это показывает, что он доверяет нашей репутации. 100 миллионов за Кейна? Нет, 100 миллионов за игрока не станут новой нормой для «Баварии». Мы инвестируем только в то, в чём уверены. Это ДНК «Баварии». Мы заплатили за футболиста адекватную сумму», — цитирует Дрезена Bayern&Germany,

Добавим, «Бавария» объявила о трансфере Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в субботу, 12 августа.