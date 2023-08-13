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Онана заявил, что хочет стать легендой «Манчестер Юнайтед» и лучшим вратарём мира

Голкипер перебрался в английский клуб в летнее трансферное окно.
13 августа 2023 15:50
автор: Степан Шереметьев

Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о своих планах на будущее в чемпионате Англии. Он также прокомментировал свою дисквалификацию.

«Многие люди читали заголовки: Онана дисквалифицирован за приём допинга. Он мошенник, допингист. Когда истёк срок моей дисквалификации, я праздновал так, будто стал победителем Лиги чемпионов. Я снова в деле. Хочу стать легендой «Манчестер Юнайтед» и лучшим вратарём мира», — приводит слова игрока Mundo Deportivo.

Онана перешёл в «МЮ» этим летом из «Интера» за 52,5 миллиона евро. 27-летний африканец подписал с клубом соглашение, рассчитанное до конца июня 2028 года.

источник: El Mundo Deportivo
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