Голенков поспорил с друзьями, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым.

«Подкалывали ли меня друзья после поражения от «Крыльев»? Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.

Личная задача на сезон? Забивать в каждом матче, приносить пользу команде», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

После четырёх туров РПЛ «Крылья Советов» набрали восемь очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.