Защитник «Реала» Милитао получил разрыв крестообразной связки по ходу матча в Ла Лиге

Защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на длительное время в связи с полученной травмой во время матча 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Как утверждает источник, по ходу встречи 25-летний футболист получил серьёзное повреждение. Медики диагностировали бразильцу разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Игрок будет восстанавливаться от травмы не менее чем полгода.

Добавим, Милитао выступает за «Реал» с июля 2019 года. Всего за «Королевский клуб» он провёл 143 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.