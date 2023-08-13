ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Реала» Милитао получил разрыв крестообразной связки по ходу матча в Ла Лиге

В субботу, 12 августа, мадридский клуб играл на выезде с «Атлетиком».
13 августа 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на длительное время в связи с полученной травмой во время матча 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Как утверждает источник, по ходу встречи 25-летний футболист получил серьёзное повреждение. Медики диагностировали бразильцу разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Игрок будет восстанавливаться от травмы не менее чем полгода.

Добавим, Милитао выступает за «Реал» с июля 2019 года. Всего за «Королевский клуб» он провёл 143 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

источник: ФК «Реал»
Шунин сыграл сотый «сухой» матч за «Динамо» в чемпионате России
Голкипер достиг юбилея в особенную игру.
13.08.2023 17:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Попов считает, что Черчесов не подходит «Рубину» на долгосрочную перспективу
В первых шести матчах нового сезона «Рубин» не одержал ни одной победы в РПЛ и Кубке России.
13.08.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Динамо» на своём поле обыграло «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ 
«Динамо» на своём поле обыграло «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ 
Бело-голубые забили два безответных мяча в ворота команды Сергея Игнашевича.
13.08.2023 16:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чепчугов собирается стать тренером
И получить лицензию B.
13.08.2023 16:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Фернандес выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела» в 4-м туре РПЛ
Фернандес выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела» в 4-м туре РПЛ
Сине-бело-голубые будут играть в три центральных защитника.
13.08.2023 16:42
Футбол
автор: Максим Скороходов
Орещук предположил, кто сможет заменить Арсена Захаряна в «Динамо» 
Хавбек бело-голубых в ближайшее время перейдёт в «Реал Сосьедад».
13.08.2023 16:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» – «Балтика»: Макаров удвоил преимущество бело-голубых 
«Динамо» – «Балтика»: Макаров удвоил преимущество бело-голубых 
К 76-й минуте московская команда ведёт со счётом 2:0.
13.08.2023 16:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.