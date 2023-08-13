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Евгений Алдонин определил фаворита в матче ЦСКА — «Сочи» 

Команды встретятся сегодня, 13 августа, в Москве. 
13 августа 2023 16:27
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют дома против «Сочи».

«На бумаге в домашнем матче ЦСКА будет фаворитом. Но соперник очень непростой. Мы видим, что все спотыкаются и теряют очки. Это не может быть поводом для какого-то расслабления. До матча можно назвать фаворитом ЦСКА, но предстоит очень тяжёлый матч», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Добавим, по итогам первых трёх туров в чемпионате России ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. «Сочи» идёт на 11-й позиции с тремя очками.

источник: Чемпионат.com
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