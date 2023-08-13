Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют дома против «Сочи».

«На бумаге в домашнем матче ЦСКА будет фаворитом. Но соперник очень непростой. Мы видим, что все спотыкаются и теряют очки. Это не может быть поводом для какого-то расслабления. До матча можно назвать фаворитом ЦСКА, но предстоит очень тяжёлый матч», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Добавим, по итогам первых трёх туров в чемпионате России ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. «Сочи» идёт на 11-й позиции с тремя очками.