«Динамо» – «Балтика»: Макаров удвоил преимущество бело-голубых 

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Балтику».

Отметим, на 76-й минуте полузащитник хозяев Денис Макаров отправил второй мяч в ворота гостевой команды. Ранее забитым мячом отличился защитник Станислав Бессмертный.

Таким образом, счёт в матче стал 2:0 в пользу столичного клуба.

По итогам трёх туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей активе четыре очка. «Балтика» располагается на 12-й строчке с тремя очками.