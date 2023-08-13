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«Динамо» – «Балтика»: Макаров удвоил преимущество бело-голубых 

К 76-й минуте московская команда ведёт со счётом 2:0.
«Динамо» – «Балтика»: Макаров удвоил преимущество бело-голубых 
13 августа 2023 16:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Советский спорт

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» принимает на своём поле «Балтику».

Отметим, на 76-й минуте полузащитник хозяев Денис Макаров отправил второй мяч в ворота гостевой команды. Ранее забитым мячом отличился защитник Станислав Бессмертный.

Таким образом, счёт в матче стал 2:0 в пользу столичного клуба.

По итогам трёх туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей активе четыре очка. «Балтика» располагается на 12-й строчке с тремя очками.

источник: «Советский спорт»
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