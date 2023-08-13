Орещук предположил, кто сможет заменить Арсена Захаряна в «Динамо» 

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил своё мнение по поводу того, сможет ли московский клуб найти равноценную замену полузащитнику Арсену Захаряну после его ухода в «Реал Сосьедад».

Ранее главный тренер столичной команды Марцел Личка подтвердил переход 20-летнего футболиста в испанский клуб.

«Да, вполне, но это будет иностранец, поскольку россиянина за такие деньги, который смог бы заменить Арсена, найти крайне сложно», – приводит слова Орещука «РБ-Спорт».

Добавим, в текущем сезоне Захарян в составе «Динамо» сыграл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.