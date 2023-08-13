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Фернандес выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела» в 4-м туре РПЛ

Сине-бело-голубые будут играть в три центральных защитника.
Фернандес выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела» в 4-м туре РПЛ
13 августа 2023 16:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Факела» на матч 4-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени, игру обслужит судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановом.

«Факел» начал чемпионат с трех поражений, а «Зенит» набрал 4 очка, что позволяет сине-бело-голубым занимать лишь девятое место.

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