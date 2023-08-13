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«Динамо» на своём поле обыграло «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ 

Бело-голубые забили два безответных мяча в ворота команды Сергея Игнашевича.
«Динамо» на своём поле обыграло «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ 
13 августа 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Советский спорт

Футболисты «Динамо» дома оказались сильнее «Балтики» в матче 4-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Станислав Бессмертный (55-я минута) и полузащитник Денис Макаров (75).

Таким образом, «Динамо» набирает семь очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на 12-й позиции, имея в своём активе три очка.

19 августа, подопечные Марцела Лички примут на своём поле ЦСКА. «Балтийцы» в тот же день сыграют дома против «Урала».

РПЛ

4-й тур

«Динамо» – «Балтика» – 2:0 (0:0)

Голы: Бессмертный, 55. Макаров, 75.

источник: «Советский спорт»
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