«Динамо» на своём поле обыграло «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ 

Футболисты «Динамо» дома оказались сильнее «Балтики» в матче 4-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу московской команды.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Станислав Бессмертный (55-я минута) и полузащитник Денис Макаров (75).

Таким образом, «Динамо» набирает семь очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на 12-й позиции, имея в своём активе три очка.

19 августа, подопечные Марцела Лички примут на своём поле ЦСКА. «Балтийцы» в тот же день сыграют дома против «Урала».

РПЛ

4-й тур

«Динамо» – «Балтика» – 2:0 (0:0)

Голы: Бессмертный, 55. Макаров, 75.