Попов считает, что Черчесов не подходит «Рубину» на долгосрочную перспективу

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов поделился мнением о том, какой тренер мог бы возглавить казанский клуб в случае ухода Рашида Рахимова.

«Нужно принимать экстренные меры. Рахимов – умный человек и тренер способный, но чего-то не хватает. Это уж руководство пускай думает, что не так. Результат здесь и сейчас даст Черчесов. Но они похожи с Рахимовым, и если «Рубин» строит долгосрочный проект, то Черчесов не подходит. Но даст результат и сохранит команду в РПЛ», - приводит слова Попова Metaratings.

В первых шести матчах нового сезона «Рубин» не одержал ни одной победы в РПЛ и Кубке России.

Следующий матч «Рубин» проведёт дома против самарских «Крыльев Советов» 18 августа.