Станислав Бессмертный признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Балтика» 

Стал известен лучший футболист матча 4-го тура РПЛ, в котором «Динамо» одержало домашнюю победу над «Балтикой» (2:0). Им был признан защитник московской команды Станислав Бессмертный.

Отметим, 19-летний игрок провёл на поле 63 минуты и записал на свой счёт один гол (55-я минута), который стал для него дебютным в столичном клубе.

Добавим, Бессмертный воспитывался в академии «Динамо» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл четыре матча. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.