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Станислав Бессмертный признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Балтика» 

В прошедшей игре защитник бело-голубых отметился забитым мячом.
13 августа 2023 17:10
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший футболист матча 4-го тура РПЛ, в котором «Динамо» одержало домашнюю победу над «Балтикой» (2:0). Им был признан защитник московской команды Станислав Бессмертный.

Отметим, 19-летний игрок провёл на поле 63 минуты и записал на свой счёт один гол (55-я минута), который стал для него дебютным в столичном клубе.

Добавим, Бессмертный воспитывался в академии «Динамо» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Марцела Лички он провёл четыре матча. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 250 тысяч евро.

источник: РПЛ
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