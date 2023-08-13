«Фенербахче» объявил о трансфере полузащитника Фреда из «Манчестер Юнайтед» 

«Фенербахче» подписал хавбека «Манчестер Юнайтед» Фреда. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Как утверждает источник, 30-летний футболист заключил с «жёлтыми канарейками» контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Добавим, Фред выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 за «красных дьяволов» он сыграл 56 матчей, отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.