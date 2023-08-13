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«Фенербахче» объявил о трансфере полузащитника Фреда из «Манчестер Юнайтед» 

Бразилец играл в составе английской команды с 2018 года. 
«Фенербахче» объявил о трансфере полузащитника Фреда из «Манчестер Юнайтед» 
13 августа 2023 17:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Фенербахче» подписал хавбека «Манчестер Юнайтед» Фреда. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Как утверждает источник, 30-летний футболист заключил с «жёлтыми канарейками» контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Добавим, Фред выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 за «красных дьяволов» он сыграл 56 матчей, отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

источник: ФК «Фенербахче»
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