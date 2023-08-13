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«Динамо» подтвердило договорённость по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»

Пока лишь предварительную.
«Динамо» подтвердило договорённость по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад»
13 августа 2023 17:38
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад».

20-летнего футболиста не было в заявке бело-голубых на домашний матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

«Принципиальная договорённость достигнута по сделке. Но формально мы пока не закрылись, поэтому объявления не делаем. Игроку ещё предстоит медосмотр, по его итогам и после согласования всех деталей контракта будем давать новости. Он улетает сегодня», сказал Пивоваров «Матч ТВ», добавив, что вопрос перевода денежных средств в Россию прорабатывается, но будет учитываться опыт перехода полузащитника Николо Моро в «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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