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В «Динамо» раскрыли подробности переговоров по трансферу Луиса Чавеса 

В настоящий момент игрок выступает за «Пачуку».
13 августа 2023 17:44
автор: Глеб Шевяков

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о переговорах клуба с мексиканской «Пачукой» о переходе хавбека Луиса Чавеса.

«По Чавесу мы в процессе, технические процедуры занимают много времени. Мы рассчитываем завершить этот трансфер», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист не может заплатить за расторжение соглашения с мексиканской командой, поэтому его переход в стан бело-голубых задерживается.

Добавим, в минувшем сезоне Чавес в составе «Пачуки» принял участие в 42 играх, забил три гола и отдал пять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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