В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречается дома с «Факелом».

Отметим, что хозяева поля вышли вперёд на 16-й минуте встречи благодаря забитому мячу нападающего Ивана Сергеева.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

В данный момент«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, не имея очков в своём активе.