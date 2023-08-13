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«Зенит» — «Факел»: сине-бело-голубые вышли вперёд на 16-й минуте 

Автором забитого гола стал форвард Иван Сергеев.
«Зенит» — «Факел»: сине-бело-голубые вышли вперёд на 16-й минуте 
13 августа 2023 17:49
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Зенит"

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречается дома с «Факелом».

Отметим, что хозяева поля вышли вперёд на 16-й минуте встречи благодаря забитому мячу нападающего Ивана Сергеева.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

В данный момент«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, не имея очков в своём активе.

источник: «Советский спорт»
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