В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречается дома с «Факелом».
Отметим, что хозяева поля вышли вперёд на 16-й минуте встречи благодаря забитому мячу нападающего Ивана Сергеева.
Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
В данный момент«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, не имея очков в своём активе.
источник: «Советский спорт»