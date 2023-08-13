Шунин прокомментировал достижение отметки в 100 «сухих» матчей за «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о достижении отметки в 100 «сухих» матчей в чемпионате России.

«Против «Балтики» было очень непросто. Сегодня у меня сотый «сухой» матч в РПЛ. Об этом я узнал прямо перед игрой. Мне очень приятно! Рад, что потихоньку двигаюсь по этой лестнице, достигая личных успехов. Нужно двигаться дальше! Самое главное, чтобы наша команда побеждала как можно чаще», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

В 4-м туре РПЛ-2023/24 бело-голубые обыграли дома «Балтику» со счётом 2:0, 36-летний голкипер отбил четыре удара по воротам.

Антон Шунин — воспитанник «Динамо» и имеет в своём активе две бронзовые медали чемпионатов России.