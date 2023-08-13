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Шунин прокомментировал достижение отметки в 100 «сухих» матчей за «Динамо»

Игрок отыграл «на ноль» во встрече с «Балтикой».
13 августа 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о достижении отметки в 100 «сухих» матчей в чемпионате России.

«Против «Балтики» было очень непросто. Сегодня у меня сотый «сухой» матч в РПЛ. Об этом я узнал прямо перед игрой. Мне очень приятно! Рад, что потихоньку двигаюсь по этой лестнице, достигая личных успехов. Нужно двигаться дальше! Самое главное, чтобы наша команда побеждала как можно чаще», приводит слова Шунина «Чемпионат».

В 4-м туре РПЛ-2023/24 бело-голубые обыграли дома «Балтику» со счётом 2:0, 36-летний голкипер отбил четыре удара по воротам.

Антон Шунин — воспитанник «Динамо» и имеет в своём активе две бронзовые медали чемпионатов России.

источник: Чемпионат.com
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